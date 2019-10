Les dérives de certains mouvements considérés comme sectaires ont été très médiatisées par le passé. Depuis plusieurs années, on a l’impression que le phénomène se fait beaucoup plus discret. Comment l’expliquez-vous ?

"À l’origine, à la police fédérale, il y a des sections qui traquent le terrorisme et d’autres, les sectes. Mais aujourd’hui, le terrorisme a pris toute la place. Il n’y a donc quasi plus personne qui s’intéresse aux sectes. Le patron francophone de la Sûreté de l’État peut confirmer qu’ils ne peuvent plus suivre que le radicalisme et le terrorisme. Tout ce qui concerne les sectes passe donc sous les radars. Résultat ? C’est la récréation et tout le monde peut mettre en place des structures religieuses, philosophiques ou se considérant comme telles qui sont avant tout des machines à broyer des gens et des portefeuilles."

Y a-t-il plus d’organisations sectaires nuisibles que par le passé ?

(...)