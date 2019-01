Société Ils réclament des repas à base de produits locaux et bio et sans perturbateurs endocriniens.

Récemment, une association de parents d’élèves scolarisés dans des écoles de la Ville de Liège a fait part de son mécontentement quant à la qualité des repas servis à leurs enfants à l’école. Selon ces parents, "les conditions rencontrées dans les cantines liégeoises ne permettent pas aux enfants de trouver les ressources nécessaires à leur épanouissement", résume la Fapeo (Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel), dans sa dernière analyse.

Depuis près d’un an et demi, ce groupe de parents tente de négocier avec les autorités de la Ville afin de faire entendre ses revendications concernant la qualité de la nourriture servie à leurs enfants. Nous avons résumé, pour les besoins de l’article, leurs six demandes principales.

Premièrement, ils demandent aux autorités communales que leurs enfants puissent bénéficier à l’école d’une alimentation de qualité à base de produits locaux, issus de l’agriculture biologique et privilégiant les fruits et les légumes de saison. Ils demandent aussi que le système de réservation et de paiement des repas soit plus souple, et que le temps de midi soit "une pause réellement ressourçante et non stressante pour les enfants". De plus, ils souhaitent que les écoles privilégient les préparations culinaires élaborées au sein des écoles, "dans des cuisines équipées plutôt que dans des entreprises extérieures de restauration industrielle". Ils réclament en outre que les perturbateurs endocriniens soient supprimés des repas, indique la Fapeo.

(...)