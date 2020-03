Ils n’avaient jamais effectué jusqu’à présent de déplacement officiel au Moyen Orient.

Les tracas de santé du début de l’année du roi Harald de Norvège qui avait dû être hospitalisé pour des vertiges, semblent bel et bien du passé. Le roi et la reine de Norvège étaient en effet cette semaine en visite d’Etat au royaume de Jordanie. Ils ont été accueillis avec les honneurs militaires à Amman par le roi Abdallah, la reine Rania et le prince héritier Hussein. Pour l’occasion, la reine Rania portait une robe manteau blanche très élégante.

Il y a 20 ans, le roi Abdallah et la reine Rania alors jeunes monarques avaient été reçus à Oslo par les souverains norvégiens. En revanche, ces derniers n’avaient jamais effectué jusqu’à présent de déplacement officiel au Moyen Orient. Cette visite d’Etat s’inscrit dans le cadre du 20e anniversaire de l’installation d’une ambassade de Norvège à amman et des 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le soir, banquet d’Etat au palais Al Husseiniya. Ici, même si les reines étaient en long, pas de diadèmes et les souverains étaient en tenue de ville. En revanche, le prince héritier Hussein portait l’habit traditionnel. La création portée par la reine Rania a été très commentée. Elle est l’œuvre des designers libanais Assad Osta et Georges Azzi. L’harmonie des couleurs a été très soulignée : bleu roi et or.

Le deuxième jour, Harald et Sonja de Norvège avaient tenu à se rendre sur le terrain en compagnie du prince Ali, demi-frère du roi et ancien membre du conseil de la FIFA.

La Norvège soutient financièrement des programmes éducatifs visant au développement de la pratique du football par les écolières. Les souverains norvégiens ont pu rencontrer des jeunes filles réfugiées syriennes qui en bénéficient. Le royaume de Jordanie accueille 134.000 écoliers syriens qui ont fui leur pays.

Le reste de la journée avec présence du roi Abdallah et de la reine Rania vêtue d’une saharienne, fut consacré au thème sur l’intégration et le dialogue interreligieux.

Se rendre en Jordanie implique immanquablement une halte touristique au site de Pétra. À la fin du séjour, le roi Harald et la reine Sonja ont donc dégainé leur appareil photo pour immortaliser celle qui fut l’ancienne capitale du royaume nabatéen.