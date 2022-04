Interpellant alors que le CBD n’a pas d’effet psychotrope et que ces tests salivaires sur conducteurs vont tripler cette année.

Deux phénomènes à la hausse. Primo, la consommation de CBD (cannabidiol), en vente libre ou accessible en pharmacie sous prescription médicale, est de plus en plus prisée. Secundo, le nombre de conducteurs drogués explose: en 2019, 889 accidents dus à la consommation de drogues au volant ont été recensés, pour atteindre 913 accidents en 2020. Et les chiffres du premier semestre de 2021 confirment l’augmentation.