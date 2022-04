Une enquête révèle que les travailleurs belges peinent à se déconnecter de leur job pendant les vacances et après les heures de travail.

Dans le deal pour l’emploi négocié par le gouvernement fédéral en février dernier, le texte prévoit le droit à la déconnexion pour les travailleurs. Concrètement, les Belges ont donc le droit de se déconnecter après les heures de travail et de ne pas répondre aux appels ou aux e-mails. Mais qu’en est-il de la déconnexion au travail chez nous ? Une enquête menée par Acerta (un groupe de services RH) indique qu’il y a encore des efforts à faire et que les mécanismes mis en place restent insuffisants. On apprend en effet que plus de six Belges sur dix (64 %) éprouvent actuellement des difficultés à déconnecter du travail, alors qu’ils étaient 58 % il y a deux ans. 47 % des Belges qui travaillent encore après leurs heures de travail ne parviennent parfois pas à débrancher. Et 17 %, soit un sur six, n’arrivent jamais à oublier leur travail. "On ne peut pas ignorer que le télétravail joue un rôle important dans la capacité à se détacher du travail après les heures", indique Donatienne Knipping, experte du Centre de connaissances Acerta Consult. "Certains n’y voient aucun problème, mais d’autres ont plus de mal à déconnecter après un jour de télétravail qu’après une journée au bureau. 39 % des travailleurs qui éprouvent systématiquement des difficultés à se déconnecter considèrent le télétravail comme un facteur aggravant, mais presque autant (37 %) estiment que travailler chez eux ou au bureau ne fait aucune différence. Les entreprises ne peuvent pas résoudre les problèmes de déconnexion avec une solution unique. Il convient en effet de se demander pourquoi un travailleur ne peut ou ne veut pas déconnecter. Si l’on est mordu par son travail, il n’y a aucun mal à faire des heures supplémentaires. Le travail donne en quelque sorte un sens à sa vie. Toutefois, si l’on reste connecté par peur de son patron, pour la poursuite de sa carrière, ou sous la pression des clients, il est évident que quelque chose ne va pas."