Nous avons évoqué ce samedi la bourse de modélisme mignature qui aura lieu à Saint-Ghislain le 7 mai, de loin la plus importante et la plus complète de notre pays, avec des passionnés venant de tous les pays limitrophes à la recherche de vendre ou d’acheter l’objet rare.

Ce 7 mai, comme tous les premiers samedis du mois, ce sera aussi l’occasion de voir les trésors du Rétrotrain entreposés dans cet ancien atelier de la SNCB.

Créée en 1988, l’ASBL Patrimoine ferroviaire et Tourisme est fondée par des anciens de la SNCB mais aussi des amateurs de trains. Jusque-là, ils faisaient des photos des trains anciens. "Jusqu’à l’apparition de TrainWorld, la SNCB n’avait pas de musée de chemin de fer pour entreposer sa collection. La Belgique était le seul pays européen, avec la cité du Vatican, dans le cas. Et beaucoup de matériel partait à la casse, explique Thierry Simon, responsable "vapeur" de l’association. Il fallait parfois qu’un cheminot en sauve une par amour pour sa machine."