Avec le retour des beaux jours, les accidents de trottinettes électriques se multiplient.

Si le phénomène n’est pas nouveau, les engins en libre-service se sont fait en l’espace de quelques années une place dans le paysage urbain. Un mode de déplacement "doux", silencieux et très pratique mais qui peut s’avérer dangereux sur le plan de la santé. Dans les hôpitaux, le nombre de personnes soignées pour des fractures après des accidents de trottinettes électriques est en forte hausse.

C’est le cas au sein des hôpitaux Iris, et notamment au niveau des services d’urgences orthopédiques disponibles depuis trois ans, dans l’optique d’améliorer la prise en charge du patient et de désengorger les urgences générales. L’hôpital bruxellois a en effet mis au point une garde complémentaire spécifique sur trois de ses sites (Bracops, Longchamps et Etterbeek-Ixelles) via un service 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Et depuis sa création, les urgences font face à une surreprésentation des blessures orthopédiques causées par les trottinettes électriques. "C’est juste incroyable comme ça a augmenté ces derniers mois, c’est devenu une de nos activités quotidiennes", s’étonne encore Renaud Baillon, coordinateur de chirurgie et responsable de l’Unité d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital Joseph Bracops (hôpitaux Iris Sud). Les traumatismes liés à ces accidents sont devenus le pain quotidien des chirurgies orthopédiques. Sur le site Etterbeek-Ixelles, les spécialistes reçoivent tous les jours des nouveaux cas.