Soigner les animaux à domicile trente minutes maximum après avoir été contactée, c’est le défi auquel Elina tente de répondre au quotidien avec Vet Emergency, son service d’urgences vétérinaires à domicile. Les vétérinaires de ce service unique en Belgique sont formés aux techniques et aux spécificités des urgences à domicile et sont équipés de tout le matériel nécessaire pour prendre en charge un maximum de situations. Si le service rendu aux animaux et à leurs propriétaires est indéniable, la pérennité des urgences vétérinaires n’est cependant pas garantie. Comme la plupart des services vétérinaires, Vet Emergency peine en effet à attirer de nouvelles recrues.