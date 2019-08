Si l’urinoir extérieur pour hommes existe depuis longtemps et est largement répandu, il n’en va pas de même pour son équivalent féminin.

La société Lapee et sa créatrice Gina Perrier ont décidé d’agir et lancé sur le marché un urinoir féminin hygiénique utilisable en extérieur. Partie du constat que dans les files devant les toilettes pour dame, 90 % des femmes doivent juste uriner, Gina Perrier s’est dit qu’il y avait un créneau à prendre. Un urinoir, rose pétant, en forme d’hélice de bateau et qui peut accueillir 3 femmes en même temps en toute discrétion, est né. Un must que l’on espère voir rapidement dans tous les festivals.