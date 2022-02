L’organisme Euro Ncap livre un verdict peu rassurant sur la sécurité des camionnettes: seules cinq obtiennent plus de 50 % aux tests !

L’institut Vias l’a annoncé lundi : malgré une augmentation du trafic sur nos routes, le nombre de tués dans des accidents de circulation est resté stable en 2021 par rapport à une année 2020 marquée un confinement strict et l’interdiction, durant plusieurs semaines, des déplacements non essentiels. Un constat qui ne concerne pas les accidents impliquant une camionnette: l’an dernier, 63 personnes ont été tuées dans ces collisions. Soit une hausse de 46,5 % par rapport à 2020. Et il faut remonter à 2017 pour retrouver des chiffres plus tristes en la matière, avec 66 tués.

Les 63 victimes de 2021 représentent à elles seules 13 % des tués sur les routes du pays, alors même que la proportion de camionnettes est nettement moins importante dans le parc automobile belge. Rien de véritablement étonnant si l’on s’attarde aux notations de sécurité de l’organisme indépendant Euro Ncap qui, chaque année, réalise des tests sur les nouveaux modèles de série proposés par les constructeurs.