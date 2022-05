Après une année très compliquée, la météo est clémente… pour le moment.

La météo du printemps et de l’été 2021 n’a pas eu d’effets néfastes que sur notre moral. On se souvient des témoignages des agriculteurs qui devaient faire face à la prolifération du mildiou, ce parasite capable de détruire certains types de récoltes et qui se multiplie quand le temps est plutôt frais et humide. Du côté des vignerons, on n’a pas échappé au mildiou et les récoltes de 2021 ont été assez médiocres.