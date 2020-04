Un accord a été trouvé à Bruxelles. Ca ne devrait tarder en Wallonie

Le conseil national de sécurité n’est pas revenu sur sa décision, prise il y a dix jours, de laisser aux maisons de repos le soin de décider elles-mêmes d’autoriser à nouveau les visites. Une décision qui avait provoqué un véritable tollé, aux points que certaines communes et provinces aient décidé d’aller à contre-courant de la décision ministérielle, en interdisant ces visites.

Depuis, des concertations avec le secteur des maisons de repos, les ministres régionaux compétents et les organisations syndicales ont abouti à l’envoi de circulaires à Bruxelles jeudi et la négociation devrait être bouclée ce week-end en Wallonie. "Il faudra que tous les résidents et tout le personnel puisse avoir été testé avant qu’on puisse envisager un principe de réouverture, précisait hier, Vincent Frédéricq, secrétaire général de Femarbel. Or, actuellement, 43.000 tests ont été faits sur 250.000. Au total, 18 % des résidents ont été testés positifs et 9 % des membres du personnel. L’enjeu sera d’assurer les visites en préservant la santé des résidents. Elles resteront limitées car il ne faut pas faire rentrer le coronavirus dans un home jusqu’ici épargné ni qu’une personne saine reparte contaminée chez elle."