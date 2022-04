Il est 16 heures. Le trafic est déjà dense dans les rues de Bruxelles. C’est l’heure de pointe et, comme tous les jours, la circulation sur les grands axes est presque à l’arrêt. Vous avez un rendez-vous à l’autre bout de la capitale et, pour y arriver, plusieurs solutions s’offrent à vous. À cette heure, prendre la voiture représente une perte de temps importante. Mieux vaut plutôt vous diriger vers le métro ou, comme de nombreux Bruxellois, opter pour le vélo. Et si la solution se trouvait plutôt dans les airs ?

Selon l’indice de trafic TomTom, Bruxelles était la ville la plus embouteillée de Belgique en 2021. Cette analyse du trafic a estimé que les Bruxellois perdaient 131 heures par an dans les bouchons, soit 5 jours et 11 heures. C’est plus qu’en 2020, mais 1 jour et 19 heures de moins qu’en 2019, avant le début de la crise du coronavirus. Et même si de plus en plus de personnes optent pour le vélo, la marche ou les transports en commun, la voiture reste l’un des modes de transport préféré de la plupart des Bruxellois.

Alors pour décongestionner la capitale belge, pourquoi ne pas miser sur la mobilité aérienne urbaine (ou UAM, Urban Air Mobility en anglais) ?