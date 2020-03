Ils compensent l’effacement d’Andrew et de Harry

Le retrait de l’agenda officiel de la Cour royale britannique du prince Andrew suite à l’affaire Epstein et du duc et de la duchesse de Sussex, remet du coup à l’avant-scène des membres moins médiatisés du clan Windsor et qui sont pourtant de fidèles serviteurs de la Couronne depuis de longues années.

Ces membres moins connus hors d’Angleterre, assument pourtant de nombreux engagements officiels par an mais sont moins suivis par la presse et jusqu’alors moins mis en avant par la Cour via sa page Facebook ou son compte twitter.

Les choses sont désormais en train d’évoluer. Ainsi, on relate les visites de terrain du duc et de la duchesse de Gloucester, cousins de la reine Elizabeth, âgés respectivement de 75 et 73 ans, comme de son autre cousine la princesse Alexandra de Kent qui affiche 83 printemps.

La princesse Anne qui est l’un des membres les plus actifs, reçoit enfin une meilleure visibilité. Mais celle vers qui tous les regards convergent dorénavant, c’est la comtesse Sophie de Wessex, épouse du prince Edward, fils cadet de la souveraine. Mariée depuis 1999 et mère de lady Louise et lord James, Sophie de Wessex est considérée comme la belle-fille préférée d’Elizabeth II, qu’elle n’hésite d’ailleurs pas en public à appeler Mama.

Ces derniers jours, Sophie de Wessex était sur tous les fronts : réception au palais Saint James pour une campagne sur le port des lunettes par les écoliers des pays du Commonwealth, à une première de cinéma, puis cap pour une visite au Sud-Soudan. Son naturel, sa grande spontanéité font à chaque fois mouche. Comme pour Kate et Meghan, on passe aussi désormais au crible sa garde-robe et la comtesse est louée pour ses choix audacieux de couleur de tenues.

L’idée du prince de Galles a toujours été de resserrer les membres actifs de la famille lorsqu’il deviendra roi. Compte tenu de l’âge des cousins Gloucester et Kent, ceux-ci pourraient profiter allègrement d’une retraite bien méritée à l’instar du duc d’Edimbourg. Mais dans ce nouveau dessin organisationnel, Charles comptait évidemment sur William et Kate mais aussi sur Harry et Meghan.

Ces dernières années, il a fallu redistribuer des œuvres de charité prises en charge par la reine mère, la princesse Diana, du duc d’Edimbourg parti à la retraite et quelques patronages de la reine Elizabeth. À présent, et si la volonté est de conserver un lien avec ces centaines d’associations allant du culturel au social mais aussi de régiments militaires, il convient d’intégrer ou d’étoffer les fonctions du comte et de la comtesse de Wessex et de faire aussi rentrer dans la danse les filles du prince Andrew qui assurait toute une série de patronages dans le domaine économique et de l’entrepreneuriat.

De retour en Angleterre pour tourner la page de leur appartenance aux Windsor actifs, le duc et la duchesse de Sussex ont remis un prix à Mansion House. Ils rejoindront lundi le reste de la famille pour un office religieux à Westminster pour le Commonwealth avant de tirer (pour le moment) leur révérence.