Le harcèlement scolaire est un phénomène multiforme et insidieux qui échappe facilement à la vigilance des adultes. Quand il n’est pas nié, banalisé, minimisé par les institutions scolaires", explique Nathalie Vancrayenest, spécialisée dans le coaching scolaire et parental.

Qui sont ces enfants ou ces adolescents qui harcèlent leurs condisciples ; quelles sont leurs motivations ?

"Le harcèlement scolaire n’est pas cantonné dans les écoles à discrimination positive et les quartiers sensibles. Il concerne tous les établissements. Il s’installe et se développe lorsque les adultes ne posent pas de limites claires à la toute-puissance de l’enfant et lorsqu’ils hésitent à sanctionner les écarts à la règle."

(...)