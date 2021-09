La rentrée de septembre marque le retour en force des automobilistes sur la route, qui se rendent au travail ou vont chercher et récupérer leurs enfants à l’école.

Selon des statistiques communiquées par Statbel, plus d’un accident sur six en Belgique se produit entre 16h et 18h. La plupart des accidents surviennent durant les mois de mai, juin, septembre et octobre. La raison semble évidente : les routes sont plus fréquentées pendant ces mois. Il y a plus de piétons, plus de cyclistes, plus de motos que dans les périodes plus sombres de l’année.

Au total, 1,9 % des accidents survenus entre 2010 et 2019 se sont produits pendant cette période. À titre de comparaison 0,2 à 0,4 % des accidents se produisent pendant la nuit.

"Ces statistiques sont surtout liées à la densité du trafic : les vacances sont terminées et il fait encore beau, donc il y a plus d’usagers de mobilité douce", explique Stef Willems de Vias à nos confrères de Het Laatste Nieuws. "Même durant l’année 2020 qui fut peu banale, nous avons enregistré 1510 enfants blessés alors qu’ils se rendaient à l’école ou en revenaient, soit 12 par jour. Le pic le plus élevé se situe toujours durant l’après-midi. Il y a ainsi eu 52 accidents corporels les lundis et mardis à 16h, 57 les jeudi et 56 les vendredi."

Les garçons les plus concernés sont âgés de 10 à 11 ans, contre 11 à 12 ans pour les filles. Les adolescents de 16 ans sont également les plus concernés par les accidents.

"Venez quand même à vélo l’école, dans la mesure du possible", rappelle Stef Willems. "Ces chiffres ne doivent pas être une raison de choisir la voiture pour se rendre à l’école. Surtout depuis le décès des deux soeurs à Anvers qui circulaient à trottinette non-électrique, les gens peuvent avoir l’impression qu’il est dangereux d’emmener son enfant à l’école à vélo ou à pied. Mais le fait de systématiquement prendre la voiture va juste contribuer à engorger les rues et les rendre encore moins sûres."

Vias rappelle toutefois aux automobilistes qui n’ont d’autre choix que de prendre leur voiture de rester toujours vigilant sur la route. "Gardez vos distances avec les cyclistes, n’essayez pas de les dépasser à tout prix. Arrêtez-vous à un passage pour piétons si vous voyez quelqu’un qui souhaite traverser. Ce sont des petites choses qui font une grande différence", conclut Stef Willems.