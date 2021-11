En 2020, l’enseigne allemande Lidl avait créé le buzz en sortant une série d’accessoires de sa propre marque. Tout le monde a en tête ces baskets, chaussettes ou encore les fameuses claquettes aux couleurs de l’enseigne. Certains diront qu’on fait difficilement plus kitsch, mais le succès était clairement au rendez-vous puisque certains produits disparaissaient des rayons en quelques heures.

Un pari réussi et qui n’a pas coûté très cher au départ ! Enfin, pour Lidl ! Car le phénomène a pris de l’ampleur au fil des mois, à tel point que porter du Lidl, ou du moins posséder un article, est devenu un luxe pour lequel certains sont prêts à payer très cher. Puisque les baskets ne sont plus disponibles sur le webshop ou en magasin, certains ont flairé le bon coup en en revendant sur Internet. Pour une paire de chaussures vendue initialement à 12,99 euros, le prix en seconde main grimpe à plusieurs centaines d’euros ! Nous avons même trouvé une offre à 1 000 euros. Pour les claquettes, certains modèles se vendent à plus de 50 euros. Même les paires de chaussettes se vendent à plus de 20 ou 30 euros sur des sites comme eBay, notamment.

© BUREAUX RÉGIONAUX

Et pour les fêtes, pourquoi ne pas tenter un nouveau coup ? Cette fois, Lidl sort une collection de pulls de Noël ! Toujours aussi kitsch, et toujours avec un buzz à la clé. Pour les fans de ces articles tout en jaune et bleu (des supporters de l’Union saint-gilloise ?), il ne faudra d’ailleurs pas tarder puisqu’ils sont en vente en ligne depuis le 24 novembre ! Ils sont vendus à 8,99 euros, avec deux modèles disponibles et des tailles allant de XS à L pour les modèles féminins et de XS à XL pour les hommes.

Par ailleurs, Lidl propose aussi d’autres pulls de Noël à petits prix, et plus classiques. Pour une dizaine d’euros, on peut trouver un pull taille adulte, sans pour autant devoir s’habiller en jaune et bleu. De quoi parader au bureau, ou dans son salon, lors de la journée internationale du pull de Noël, prévue le 17 décembre prochain.