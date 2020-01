Avec ses 3,75 millions d'utilisateurs en Belgique, le réseau social professionnel LinkedIn dame le pion à Instagram, d'après des chiffres du bureau d'analyses NapoleonCat.

Facebook, indétrônable, reste le réseau social le plus populaire avec près de 7,5 millions de membres rien que dans notre pays. Détenu par Microsoft, LinkedIn séduit surtout les jeunes professionnels. Près de 60% de ses utilisateurs ont entre 25 et 34 ans, suivis par la catégorie des 35-54 ans qui constitue près du quart des inscrits en Belgique.

Le service de partage de clichés Instagram suit de près avec 3,5 millions d'adeptes, dont les plus nombreux à exposer leurs photos avaient entre 25 et 34 ans en 2019 (28%), suivis par les 18-24 ans. Un peu plus du tiers des inscrits étaient âgés de moins de 25 ans.

De loin le plus populaire, Facebook conserve sa première place en Belgique avec près de 7,5 millions d'utilisateurs, dont 1,5 million âgés de plus de 55 ans. Le réseau social fondé en 2004 a toutefois connu une baisse de régime durant les huit premiers mois de l'année avec la perte de 800.000 comptes, constate NapoleonCat. L'activité a néanmoins repris en septembre, avec un million de membres actifs de plus qu'au mois d'août.

Le service de messagerie de Facebook, Messenger, compte lui quelque 5 millions d'utilisateurs actifs.