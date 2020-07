Planète Natacha Brieven et Émilie Servais lancent une alternative aux listes de naissance traditionnelles.





Après plusieurs mois de confinement, Natacha Brieven et Émilie Servais sont heureuses de se retrouver, enfin, dans le jardin brabançon de la seconde. Si les magasins ont rouvert, les ventes en ligne ont connu de belles heures. Une bonne nouvelle pour les conceptrices de Rock’n’brol Baby, leur projet de listes de naissance "zéro gaspi".

À travers les réactions aux nombreux posts de leurs pages Facebook et Instagram, on décèle un concept qui plaît : des objets de récup qui resserviront pour les nouveau-nés de demain, mais aussi des tapis de change nomades, des pochettes à langes, des bavoirs, des vide-poches, des tours de lit, etc., confectionnés en tissus de récup par la couturière de Rock’n’brol Baby. On y trouve également des cartes-cadeaux pour un massage prénatal et bien d’autres choses encore. Toujours dans l’esprit d’associer l’utile à l’agréable et… au durable. Les amis et proches des futurs parents n’ont qu’à choisir en ligne, à l’instar des listes de naissance classiques, ce qu’ils offriront pour préparer l’arrivée du futur bébé dans la liste que les parents ont conçue avec Natacha et Émilie.