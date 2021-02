Lors du comité de concertation du 5 février dernier, il a été décidé que les coiffeurs pouvaient recommencer à exercer le 13 février. Quinze jours plus tard, et après exactement quatre mois de fermeture, c’est au tour des autres métiers de contact – esthéticiennes, manucures, tatoueurs, etc. – de pouvoir rouvrir leurs portes.

Pour cette reprise, et comme pour les coiffeurs, la relance s’accompagnera d’un protocole très strict à appliquer. Il est question d’interdire la salle d’attente, d’espacer chaque rendez-vous de dix minutes – pour nettoyer et désinfecter les lieux –, porter un masque chirurgical, travailler uniquement sur rendez-vous, mais surtout, avoir une ventilation suffisante en laissant portes et fenêtres ouvertes… Cette dernière contrainte est assez illusoire tant il est difficile pour ces métiers de contact de travailler avec les fenêtres et portes ouvertes.

Témoignages.