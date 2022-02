Parmi les nombreux accidents avec blessés se produisant chaque année en Belgique, ceux impliquant un conducteur somnolent font partie de ceux qui ont les conséquences les plus graves. Pour la simple et bonne raison que l’automobiliste, lorsqu’il s’endort et dévie de sa trajectoire, ne freine quasiment pas au moment de l’impact. En Belgique, une étude de l’Institut Vias avait permis de déterminer qu’environ 15 % des accidents avec blessés ou tués impliquaient un conducteur somnolent. Soit plus de 5 000 accidents avec lésions corporelles chaque année. Selon la Fondation Vinci Autoroutes, la somnolence au volant serait même la principale cause de mortalité sur autoroutes.