Par les temps qui courent, avoir un peu de chance aux jeux de hasard tomberait mieux que jamais. Et si la Loterie nationale vous incite à jouer plusieurs fois par semaine à ses jeux de tirages (Lotto, Lotto Extra, Euromillions, Joker + ou Vikinglotto, NdlR), il semble que cette cuvée 2022 ne soit pas celle de la chance pour les Belges. S’il est bien sûr impossible de tenir des statistiques exactes - la chance pouvant tomber n’importe quand et à n’importe quelle fréquence -, on peut néanmoins observer qu’il y a eu moins de gagnants que d’habitude sur les trois premiers mois de l’année.