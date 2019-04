Après 35 ans de service, plus de 1 000 expéditions scientifiques et plus de 900 000 kilomètres parcourus (soit 22,5 fois le tour de la Terre), le navire de recherches océanographiques belge RV Belgica (construit en 1984 ; "RV" étant l’abréviation de Research Vessel) va donc être remplacé en octobre 2020.

Et après douze années à bord à raison de cinq jours non-stop par semaines passées sur le Belgica, Luc, le bosco du navire, vit la "séparation avec son bateau" comme un déchirement.

"Je connais par cœur ce navire, dans les moindres recoins… C’est vraiment (...)