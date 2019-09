1. Il est viré de RTL-TVI suite à des dérapages racistes

L’histoire est connue dans les grandes lignes, mais c’est là que le sympathique présentateur de la météo sur la chaîne privée s’est mué en “bad boy” des réseaux sociaux. Pour rappel, suite à une agression dont il aurait été victime à Bruxelles en avril 2013, Luc Trullemans s’était fendu de plusieurs posts racistes qui visaient la communauté musulmane. Suspendu très vite d’antenne par la direction de RTL-TVI, il a été renvoyé quelques jours plus tard suite à une polémique qui n’était plus contrôlable.

2. Il se prononce pour la peine de mort

Facebook aura eu son job, mais certainement pas son silence. Luc Trullemans continue d’exister depuis son éviction de RTL, notamment via les réseaux sociaux. Sans contrat ou charte le liant à un employeur, il n’a plus de raison de garder sa langue dans sa poche depuis 6 ans et demi. Il ne lui aura pas fallu longtemps pour évoquer un autre sujet que la météo, la peine de mort. En juin 2013, il publie une photo sur laquelle on pouvait lire “la peine de mort devrait être rétablie pour tous les meurtriers et les violeurs d’enfants”. Une prise de position qui n’engage évidemment que lui et qu’il a le droit de partager mais qui n’est pas restée sans réponse à l’époque, vu sa notoriété. L’initiateur d’une pétition visant à la réintégration de Luc Trullemans à l’antenne de RTL (qui avait tout de même récolté plus de 18.000 signatures) l’avait lâché suite à cette publication.

3. Un passage éclair en politique

Il ne fallait pas plus que quelques polémiques pour attirer les regards de certains partis politiques. Le PP de Mischaël Modrikamen a flairé le bon coup pour engranger des voix et Luc Trullemans se retrouvait donc propulsé tête de liste pour le scrutin européen de 2014. Malgré un score honorable, il ne gagne toutefois pas de siège et met fin à sa carrière politique en 2016 pour se consacrer à sa carrière scientifique.

4. De la pluie et du bon temps dans le ciel, et un mariage

Car ne l’oublions pas, Luc Trullemans est avant tout un très bon météorologue. S’il n’a pas sa langue en poche, il garde aussi un regard averti sur la météo de notre pays. Via les réseaux sociaux et autres médias, il continue depuis quelques années à faire la pluie et le beau temps dans notre pays. Les vagues de froid, chaud ou autres phénomènes climatiques exceptionnels n’ont aucun secret pour lui et il éclaire souvent nos lanternes quand le ciel nous tombe sur la tête. Et si ses prises de position au niveau politique sont plus rares et plus mesurées, il utilise aussi Facebook pour donner de ses nouvelles. C’est ainsi qu’en mai dernier, il annonçait son mariage à venir avec Marie-France. Un mariage célébré le 6 juin dernier.

5. Des coups de gueule bien sentis

Luc Trullemans jeune marié, mais avec un caractère toujours intact. Au début de l’été, la première des trois vagues de chaleur que nous avons connu s’apprêtait à atteindre la Belgique. Certains météorologues annonçaient jusqu’à 42 degrés, “du n’importe quoi” selon Luc Trullemans qui ne parlait “que” de 34 à 36 degrés. Un coup de gueule qui s’est vérifié sur le thermomètre durant ces quelques jours de chaleur, la barre des 40 degrés n’étant franchie que fin juillet.

6. Luc Trullemans, climato-sceptique ?

Il s’agit de sa dernière sortie en date. Dans notre édition de ce lundi, Luc Trullemans se livrait sans détours sur le sommet de l’ONU sur le climat. Selon lui, le réchauffement climatique existe bel et bien mais serait avant tout naturel. “Une augmentation de 1 °C sur le siècle est un phénomène tout à fait naturel. Ça s’est déjà produit par le passé, notamment au Moyen Âge. Ça s’appelle une poussée chaude et c’est suivi, naturellement, de poussées froides”, assurait-il notamment tout en se décrivant climato-réaliste et non climato-sceptique. Un discours qui ne doit pas plaire aux jeunes et moins jeunes mobilisés pour le climat, mais qui garde tout de même des bases scientifiques qui ne sont pas toutes à jeter.

Quoi qu’il en soit, ce n’est certainement pas la dernière controverse impliquant le météorologue. Pour le meilleur ou pour le pire, selon qu’on soit partisan, ou non, d’un personnage pour le moins clivant.