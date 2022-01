Les gourdes, c’est utile, pratique et bien plus respectueux de l’environnement que des bouteilles plastiques. En revanche, ce n’est pas parce qu’on en a une qu’on boit beaucoup et que l’on boit une eau pure et agréable à boire, si elle vient du robinet.

C’est sur ce problème rencontré par une majorité de personnes qu’une société autrichienne s’est penchée en lançant Waterdrop. Cette dernière commercialise des bouteilles en acier, en verre borosilicate ou en porcelaine et en bambou. Un marché porteur ces dernières années, mais elle y est arrivée en 2017 avec des prétentions plus hautes que proposer un simple contenant. Il s’agissait de faire boire plus d’eau à tout le monde. Et de l’eau du robinet, gratuite et accessible à tous, qui évite des tonnes de déchets plastiques côté environnement et qui éloigne des boissons sucrées côté santé.

Cette semaine, Waterdrop a fait entrer les bouteilles réutilisables un cran plus loin, grâce à un… bouchon.