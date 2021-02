Ils sont venus au monde. Ils ont vu maman et papa. Et puis des masques. Beaucoup de masques. Peu de visages. Le 18 mars 2020, la Belgique entrait en confinement. Depuis cette date, quelque 100 000 bébés confinement ou bébés Covid ont vu le jour en Belgique, dans des conditions inédites. "On a tendance à nous oublier dans les médias. On ne parle que de l’accouchement, pas de ce qui suit ", regrette Carole, maman d’une petite Éléonore, 9 mois.

Nous avons donné la parole à ces parents, parfois isolés, souvent inquiets, plein d’interrogations.

