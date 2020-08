A l'approche de la rentrée, de nombreux parents s'interrogent sur la manière dont leurs enfants vont être amenés à retourner sur les bancs d'école. Si certains veulent que leurs enfants y retournent, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains espèrent que la rentrée sera quelque peu retardée. Nous les avons rencontré. Voici leurs avis.

Rafaël: "La vraie vie"

© BAUWERAERTS DIDIER



"Je souhaite la rentrée surtout pour le bon côté de la vraie vie. Je préfère que mon fils ait des contacts humains avec les professeurs et les autres élèves plutôt qu’il reste à la maison à jouer à la console."

Iliana: Des cours à mi-temps seraient mieux"

© BAUWERAERTS DIDIER



"J’espère que la rentrée sera retardée ou qu’il y aura des cours à mi-temps ou en classe réduite car la situation n’est pas au mieux en ce moment avec la deuxième vague. Les cours à distance ont bien fonctionné, alors pourquoi ne pas continuer ?"

Thérèse: "Ma fille a envie de retourner à l'école"

© BAUWERAERTS DIDIER



"Ma fille a envie de retourner à l’école. Elle y est déjà retournée en juin et il n’y a eu aucun souci. Toutes les règles sanitaires ont été respectées avec notamment du gel dans les classes. Donc bien sûr que tout doit reprendre normalement."

Merete: "Les plages et restaurants sont bondés"

© BAUWERAERTS DIDIER



"À la rentrée, il faut que les cours à plein temps reprennent. Rien ne vaut l’aspect disciplinaire de l’école. À la maison, mon fils ne fait pas grand-chose. Il ne peut pas rester éternellement cloîtré chez nous."

Noreen: "Pour l'aspect disciplinaire de l'école"

© BAUWERAERTS DIDIER



"Des élèves ont déjà repris les cours en juin et tout s’est bien déroulé. À cet âge-là, ils savent être responsables et respecter les règles sanitaires. Et, quand on voit les plages ou les restaurants bondés, il n’y a pas de raison que les écoles ne rouvrent pas."