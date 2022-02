En matière de communication politique, les États-Unis sont certainement le pays a qui a fourni les personnages aux identités visuelles les plus marquantes. En tête, vient l’ex-président Donald Trump dont le combo perruque blonde, fond de teint orangé et cravate rouge sur costard bleu reste inoubliable. Aujourd’hui encore, des New-Yorkais craignent de porter une cravate rouge par peur d’être identifiés comme un supporter du milliardaire républicain.

© AP

Chez les démocrates, on retiendra la figure d’Hillary Clinton, toujours tirée à quatre épingles avec un look surveillé par la patronne de Vogue US, Anna Wintour en personne. Du même parti mais dans la case des coups d’éclat spectaculaires, Alexandria Ocasio-Cortez s’est rendue au MET Gala 2021 dans une robe taguée en rouge sang "Tax the Rich".

© Twitter

En France, la tenue des femmes politiques a longtemps été prétexte à des commentaires d’un sexisme d’une rare lourdeur. En 2021, Edith Cresson, la première Première ministre de la Ve république, a évoqué les critiques "ordurières" qu’elle avait dû subir de la part tant de ses collègues que des journalistes notamment sur son look.

En 1972, la députée française Michèle Alliot-Marie arrive en pantalon à l’Assemblée nationale et se voit refuser l’entrée à cause de sa tenue. Sa réponse ? "Si c’est mon pantalon qui vous gêne je l’enlève dans les plus brefs délais."

© Twitter

En 1985, dans cette même Assemblée, le ministre de la Culture Jack Lang se fait huer pour port d’une veste Thierry Mugler à col Mao. Mais le look dans cet hémicycle peut aussi avoir des conséquences coûteuses. En 2017, le député de la France insoumise François Ruffin écope d’une sanction pour s’y être présenté avec un maillot de football.

Au Québec, comme en Belgique, le Parlement n’impose pas de respecter un code vestimentaire. Pourtant, dans la Belle Province, l’habillement de la députée Catherine Dorion a soulevé de nombreux débats. Certains députés ont menacé d’intervenir parce qu’elle venait parfois vêtue parfois d’un sweat à capuche, d’un coton ouaté comme on dit en québécois.