Cette année, la Belgique passe devant le Luxembourg, la Pologne, Singapour et l’Afrique du Sud en prenant la neuvième position.

Tous les ans, l’Indice de compétence en anglais d’Education First mesure le niveau de maîtrise de la langue de Shakespeare des pays du monde entier. Et cette année, cocorico, la Belgique a passé un nouveau cap et non des moindres, puisqu’elle se classe en neuvième position, gagnant ainsi quatre places par rapport à l’année dernière.

La Belgique se positionne donc dans le top 10 des pays ayant une très bonne maîtrise de l’anglais.

(...)