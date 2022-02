L’annonce était prévisible. Peu après l’officialisation de l’interdiction du convoi de la liberté à Paris, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close a embrayé en prenant la même décision. Il n’empêche, les participants de ce nouveau mouvement de protestation initié au Canada sont plus déterminés que jamais à bloquer la capitale ce lundi pour demander une levée totale des restrictions liées à la crise sanitaire.

Plusieurs convois se sont déjà mis en route ce mercredi, au départ de Nice, Bayonne et Perpignan. Ils bloqueront la périphérie de Paris à partir de ce vendredi soir et prévoient de se rendre à Bruxelles lundi. D’autres convois sont attendus en provenance des Pays-Bas, d’Allemagne et du Luxembourg.