En Belgique, la sécheresse est toujours bien là. Après les pluies et les orages de ces jeudi et vendredi, et des perturbations venues de l’Atlantique qui pourraient encore entraîner des averses début de semaine prochaine, un nouvel anticyclone devrait ensuite à nouveau s’installer sur notre pays et conduire à un temps (temporairement ?) plus sec à partir du milieu de la semaine.

Même si ces précipitations amortiront en partie l’évolution de la sécheresse vers les indices extrêmes, elles ne devraient pas changer significativement la tendance. Cette sécheresse est en effet le résultat d’un déficit de précipitations qui se creuse depuis mars et ne pourra se résorber avec quelques jours de pluie.