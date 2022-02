Maltraitance animale: c’est pour quand, les vraies sanctions? SociétéHumeur Maïli Bernaerts © D.R.

Pour les associations actives dans le domaine de la protection animale en Wallonie, les jours se suivent et se ressemblent et les macabres découvertes succèdent aux macabres découvertes. Mardi, douze poneys shetland et un cheval dans un état sanitaire déplorable étaient pris en charge par plusieurs refuges dont Animaux en Péril et le Rêve d’Aby. Privés du minimum vital, les douze petits équidés et le cheval n’avaient pas la possibilité de s’abreuver en suffisance. Ils baignaient dans le mélange de boue et d’excréments dont est composée leur litière.