Le 2 décembre 2018, une manifestation pour le climat - la première organisée sur le sol belge - dépassait toutes les attentes des organisateurs. De 20 000 personnes espérées, ce sont en réalité près de 65 000 jeunes et moins jeunes qui se sont réunis à Bruxelles. Avec un slogan qui naît et résonnera de manifestation en manifestation : "Nous sommes plus chauds que le climat."

Les manifestations ont cessé en raison d’une crise sanitaire qui a totalement éclipsé médiatiquement le combat contre le réchauffement climatique. Deux ans plus tard, son héritage semble très maigre.