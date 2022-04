"Je suis arrivé ici il y a cinq mois mais l’accompagnement n’est pas toujours optimal. C’est la raison pour laquelle je serai transféré le mois prochain au centre psychiatrique Saint-Jean-Baptiste. J’aimerais retrouver une vie normale, travailler, fonder une famille avoir des copains." Ziggy, la jeune vingtaine, fait partie des 100 personnes internées à la prison de Saint-Gilles faute de places dans les établissements spécialisés. Seules trois psychiatres sont chargées de l’accompagnement de ces patients.

En tout, ce sont plus de 700 personnes qui sont internées dans les prisons du pays. Une situation très problématique au regard de la surpopulation carcérale en Belgique qui est beaucoup trop élevée. "Ces dernières années, notre pays a été condamné à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme pour la manière dont il gère la situation des internés. Plus de 700 internés sont en prison en raison du manque d’établissements spécialisés. Ils n’y ont pas leur place et ne reçoivent pas les soins et l’accompagnement appropriés", regrette le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) qui a annoncé au cours d’une visite de la prison de Saint-Gilles ce mercredi que 116 prestataires de soins supplémentaires seront recrutés, en plus des 50 employés déjà approuvés l’année dernière.