Le week-end à venir s’annonce festif, et tous les magasins de déguisements sont pris d’assaut.

Halloween, c’est donc ce week-end. Et même si on parle déjà des fêtes de fin d’année dans les magasins et que les décorations de Noël pointent le bout de leur nez çà et là, Halloween garde la cote auprès des Belges.

Plus qu’une période longue comme Noël, on parle surtout d’un week-end de fête. Pour les enfants, mais pas seulement puisque tous les bars et boîtes de nuit branchés organisent des soirées spéciales ce week-end. Tout cela en plus des porte-à-porte traditionnels où les enfants ne vous laisseront le choix qu’entre un sort ou des friandises.