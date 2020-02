Elsa rentre tout juste de l’école avec son petit garçon. Entre sa vie professionnelle qu’elle tente d’épanouir à Barcelone, ses amis, ses amours et sa famille, ce n’est pas toujours facile de trouver le temps de se poser pour répondre à des questions. En fond sonore, son fils de quatre ans joue du ukulélé dans l’appartement où elle vit avec Charles, son mari. Mais tout le monde l’appelle Charly. Leur histoire a commencé il y a dix ans à Montréal. Entre-temps, ils se sont mariés, ont eu un enfant et ont décidé, il y a environ 6 ans, de transformer leur duo exclusif en relation ouverte. Depuis un an, avec Tina, ils forment un trio. Un "trouple", de la contraction de "trois" et "couple". Comme tous les couples qui fonctionnent bien, ils sont amoureux. Ils sont même polyamoureux. Et ils ont accepté de parler avec nous de cet amour multiple et partagé.

Le polyamour