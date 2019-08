Par son mariage en 1762, avec Mlle Ledoulx d’Emplet, François de Peguilhan Marquis de Terme devint propriétaire du cru qui portera son nom.

Pendant plus de 120 ans, cette famille va gérer le domaine et le tirer vers l’excellence et ainsi intégrer le cercle très fermé des Grands Crus classés de 1855.

Pierre Sénéclauze acheta la propriété en 1935 et l’a transmise à ses fils, Pierre-Louis, Philippe et Jean, actuels propriétaires.

Depuis 2009, Ludovic David, Directeur Général a entrepris, avec le soutien des propriétaires, une politique d’envergure, tournée davantage vers l’international.

Situé à deux pas du village de Margaux, facile d’accès même sans voiture, ce quatrième grand cru allie à la fois tradition et modernité. Avec 40 hectares de cabernet sauvignon, merlot et petit verdot, le Château Marquis de Terme élabore des vins envoûtants, charnus et avec des tanins de velours.

Au Château, l’accueil se fait sans façon, ouvert à tous les types de visiteurs, connaisseurs comme simples curieux. 10 000 personnes ont franchi les grilles l’an dernier.

Au programme, la visite de base du domaine pour 15 euros, avec dégustation de deux vins. Avec l’apéritif, il vous en coûtera 25 euros. Vous découvrirez ainsi les bases des accords mets et vins autour d’une assiette de produits locaux (fromages et charcuteries) et de deux différents millésimes.

Enfin, pour 50 euros, vous aurez droit à une balade commentée à vélo ainsi qu’une visite du château (cuviers et chais à barrique) et une dégustation de différents millésimes du Château Marquis de Terme, accompagnée de produits locaux (sucrés ou salés selon vos envies)

Un service de trottinettes électroniques est également organisé depuis peu (55€).

Ajoutons pour les plus nantis (100€ par personne), l’Atelier Grands Crus Classés 1855.

Vous aurez ainsi le privilège de déguster un vin de chaque domaine sélectionné de chaque appellation médocaine concernée par ce classement (Appellations Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe, Margaux, Haut-Médoc).

Visites sur rendez-vous uniquement : 9h-11h30/14h-16h30. Tel : 00.33 (0) 5.57.88.30.01