Marsala, un nom qui, chante au diapason du soleil et de l’air iodé de la Sicile. C’est aussi "le Guépard" de Luchino Visconti adapté du roman de Giuseppe Tamasi di Lampedusa, dont au cours de l’action qui se déroule précisément en Sicile, la jeune et belle Claudia Cardinale, interprétant le rôle d’Angelica, déclare que "s’éprendre du jeune Cavriaghi après avoir été amoureuse du beau prince Tancredi, interprété par Alain Delon, serait comme boire de l’eau après avoir goûté du Marsala".

Pour avoir une vision plus réaliste il faut vous arreter dans la ville de Marsala et visiter les caves de Florio, le plus grand producteur de Marsala. A partir de Palerme, on prend la direction de l’est en suivant la route côtière qui mène à la province de Tripani la seule et unique région autorisée depuis 1984 à produire la Denominazione di origine controllata (D.O.C) Marsala.

Arrivé à hauteur de la grande île et des îles Santa Maria et San Pantaleo, les salines de Trapani, alimentées en eau de mer par des moulins à vent, offrent un point de vue unique. C’est quelques kilomètres plus loin, toujours en bord de mer, que se situent les caves de Florio construites en 1832 par Vinenzo Florio. Cette véritable cathédrale impressionnante par sa grandeur, renferme dans un silence religieux des milliers de fûts où repose le précieux nectar.

La porte à peine franchie, l’odorat est réveillé par des arômes de cire, de bois, de miel et d’amendes qui vous envoûtent. La température naturellement fraîche de la cave contraste avec la chaleur estivale extérieure. Les privilégiés auront l’occasion de visiter avec beaucoup de respect l’ancienne boutique, convertie en musée, où est conservée comme un trésor, la collection complète de toutes les années de production.

Le Marsala est produit à partir de raisins récoltés en pleine maturité puis exposés au soleil pendant un ou deux jours pour concentrer le sucre par évaporation avant de subir la fermentation alcoolique. Selon la même technique utilisée en Espagne pour le Jerez, on ajoute de l’alcool pour en faire un vin de liqueur. L’origine du Marsala remonte à 1773, lorsqu’un marchand anglais, John Woodhouse, pour se protéger d’une mer agitée accosta au port de Marsala et découvrit le vin qu’on produisait dans la région (appelé Perspectum), dont le goût rappelait les vins fortifiés espagnols et portugais alors très en vogue en Angleterre. Woodhouse commença à importer ces vins et pour les préserver durant le voyage il fit ajouter un peu d’alcool dans les fûts. Les cargaisons qu’il exporta en Angleterre connurent un tel succès qu’en 1796, John Woodhouse revint s’installer en Sicile où il créa sa propre entreprise de production, entamant ainsi une commercialisation de masse du Marsala.

Il n’est pas facile de s’y retrouver dans la large gamme de Marsala proposée, on peut cependant les identifier selon trois critères de différenciation.

La couleur :

­ doré et ambré, produit à partir de cépages blancs. (Grillo, Catarratto, Inzolia, Damaschino) ;

­ rubis, produit à partir de cépages rouges, (Pignatello, Calabrese, Nerello Mascalese, Nerod’Avola) auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à 30 % de cépages blancs.

Les caractéristiques de production :

­ Marsala Fine : teneur en alcool de 17 % minimum et un vieillissement d’un an minimum.

­ Marsala Superior : teneur en alcool de 18 % minimum et un vieillissement de 2 ans minimum.

­ Marsala Superiore Riserva : teneur en alcool de 18 % minimum et un vieillissement de 4 ans minimum.

­ Marsala Vergine Soleras : teneur en alcool de 18 % minimum et un vieillissement de 5 ans minimum.

­ Marsala Soleras Riserva : teneur en alcool de 18 % minimum et un vieillissement de 10 ans minimum.

La teneur en sucre :

­ sec : moins de 40 g/litre.

­ demi­sec : entre 41 et 99 g/litre.

­ doux : plus de 100 g/litre.

Quoique très populaire à l’apéritif, les meilleurs accords attendront la fin du repas au moment du tiramisu, avec les gâteaux et petits fours, ou mieux encore, sur les fromages matures comme le Parmigiano Reggiano, le Grana Padono, l’Asiago ou le Pecorino. En cuisine les chefs l’utilisent souvent pour sublimer les mousses de foie, le magret laqué, les endives ou les pâtes aux champignons.

© DR



Aussi en Cocktail

En hiver : LA BOMBE

2 mesures de Marsala sec

1 mesure de Tequila

un trait de Campari

un trait de Cherry Brandy

En été : MASSIMO

2 parties de Marsala

1 partie de Gin

tranches d’orange,

citron et lime

feuilles de menthe

6 – 9 parties de limonade

Verser le Marsala et le Gin sur des glaçons. Ajouter des fruits tranchés et de la limonade au goût. Terminer avec un trait d’Angostura Bitter.