La saga Novak Djokovic est en train de tourner au scandale mondial et au règlement de compte diplomatique. S’il s’entraîne encore librement dans la Rod Laver Arena à Melbourne, il reste dans le viseur des autorités australiennes qui ont mis au jour une erreur dans un document relatif à ses voyages durant les 15 jours précédant son arrivée à Melbourne, ce qui pourrait le priver de l’Open d’Australie.

Le numéro un mondial aurait en effet falsifié son test Covid. Mais sa sanction pourrait être encore plus lourde. Si l’enquête publiée par l’hebdomadaire Der Spiegel et relayée par le quotidien sportif français L’Équipe est confirmée, Novak Djokovic pourrait également être privé de circuit durant trois ans, ce qui serait sûrement synonyme de fin de carrière pour le joueur serbe âgé de 34 ans. "C’est un exemple typique de l’impunité dans laquelle le monde du sport pense vivre, pointe le politologue et sociologue du sport Jean-Michel De Waele (ULB).