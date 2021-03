Depuis fin janvier, les enfants de 6 à 12 ans des écoles communales de Molenbeek doivent porter le masque lors de la garderie alors que, pour les autorités sanitaires et les décideurs politiques, le masque n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

La mesure est singulière. Et selon l’association Droits & Libertés, avertie par deux mamans courroucées, cette disposition est "illégale et anticonstitutionnelle".

Cette association traque les actes des autorités qui, selon elle, s’écartent de l’État de droit, notamment dans le cadre des mesures anti-Covid. Elle précise qu’elle analyse les décisions sous le prisme du juridisme pur et non du sanitaire.

À la base, la commune de Molenbeek dit agir de façon "proactive et volontariste", suite à l’apparition de variants du Covid-19 et en accord, dit-elle, avec la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle-même basée sur l’arrêté des pouvoirs spéciaux. Aussi bien le scolaire que l’extrascolaire (les garderies donc) y sont soumis. Et de fait, ce texte autorise les bourgmestres à prendre des mesures supplémentaires "si la situation l’exige."