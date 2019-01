Comme président des jeunes MR, vous êtes soumis à la discipline du parti ?

"On est connu pour avoir une liberté de ton et de pensée sur toute une série de sujets. Je n’ai jamais reçu d’appel interne m’intimant de ne pas m’exprimer. Parfois, avec le parti, on se rejoint, parfois non. Il arrive que nos idées soient reprises et se concrétisent, comme le statut d’étudiant entrepreneur."

Le MR actuel vous semble manquer de modernité ?

(...)