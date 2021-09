La proposition avait déjà été évoquée en 2018 par Gilles Vanden Burre mais elle n’avait pas eu l’écho espéré par le député écologiste. Elle vient de revenir sur le devant de la scène et fait aujourd’hui l’objet de moults critiques. Il faut dire qu’elle est désormais formulée par le ministre fédéral de l’Economie et de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS).

Une proposition qui devrait intéresser de nombreux travailleurs : elle offrirait la possibilité aux salariés qui démissionnent d’avoir accès aux allocations de chômage. Selon nos confrères de l’Echo, l’objectif poursuivi par le ministre Dermagne serait de permettre une meilleure mobilité professionnelle. Un travailleur, que nous appellerons Denis et qui ne se plaît plus dans son travail, pourrait libérer son poste sans risque de se retrouver sans revenus. Son poste pourrait alors séduire une personne actuellement au chômage ou dans une autre fonction. Dans le même temps, Denis pourrait profiter de l’assurance du versement des allocations de chômage pour pouvoir chercher un boulot qui lui convienne réellement. Et selon Pierre-Yves Dermagne, cela permettrait sans doute de lutter contre la pénurie des métiers.