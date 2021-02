La chambre, les vêtements, le landeau, les biberons, les couches, les doudous, tout est prêt ou presque pour accueillir celui ou celle qui viendra combler leur amour. " Une fille ou un garçon, peu importe, on veut garder la surprise. La naissance est prévue pour le 8 mars", précise Maxime Deconinck avant d’aborder cette petite ombre au tableau qui le met en colère. "Je ne suis pourtant pas du tout du genre à me plaindre pour rien et j’aime mon métier par-dessus tout mais découvrir que je n’aurai droit qu’à dix jours de congé de paternité au lieu de quinze comme le prévoit la nouvelle loi, cela me met hors de moi", s’exclame le jeune homme de 27 ans.