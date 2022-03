Il n’est pas tout à fait révolu, le temps où les spots publicitaires des crèmes anti-âge pour peaux matures mettent en scène des femmes de moins de trente ans. Cela dit, les choses avancent et les canons de beauté parfaits de la femme jeune, blanche, aux mensurations 90/60/90 sont de plus en plus torpillés. S’il existe des campagnes mettant en avant des mères et leur fille comme chez Comptoirs des Cotonniers ou d’autres mettant en avant des couples de personnes âgées comme chez APC, les femmes actives de plus de 50 ans sont relativement encore invisibilisées.