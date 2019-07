Voici deux semaines se tenait à Paris l’annuel congrès de la Société Française de Pédiatrie et de l’Association des Pédiatres de Langue Française. Un événement important pour les pédiatres belges. Les nouvelles découvertes et approches de tous les domaines pédiatriques y sont présentées, y compris celles relatives à la nutrition.

Cette année, parmi les stands : la célèbre enseigne de fast-food McDonald’s. Partenaire officiel de l’événement, McDonald’s a ainsi pu approcher les médecins et présenter ses produits dans l’objectif de les "dédiaboliser". Chaque médecin a reçu une lettre ainsi qu’un outil présentant la composition des produits du Happy Meal selon les différentes catégories alimentaires. Sur ce carton de présentation qui fait le point sur les apports caloriques des McNuggets et McMuffin, on peut lire en grand que "l’offre Happy Meal inclut 9 boissons dont 6 sans sucres ou sans sucres ajoutés". La lettre indique aux médecins : "Cette vision vous propose, ainsi qu’à vos patients, un éclairage nouveau sur la composition de l’offre enfant".

Si la place d’une société de fast-food dans un événement consacré à la santé des enfants est étonnante, elle ne semble pas déplacée au président du congrès Patrick Tounian. Chef du service de Nutrition de l’hôpital Trousseau, il affirme dans une interview : "Interdire les McDo, le Coca et les pizzas chez les enfants obèses, c’est de la maltraitance. La majorité des enfants aiment ces aliments et ils ne font pas plus grossir qu’autre chose. C’est purement idéologique. Un menu McDo n’est pas plus gras qu’un menu steak-frites au restaurant. Et le Coca n’est pas plus sucré que n’importe quel jus de fruit pur jus sans sucre ajouté. Il suffit de regarder l’étiquetage".

Une campagne de lobbying ?

Au-delà du fait d’autoriser un enfant à manger de temps en temps un McDo, la question est ici de savoir si un géant mondial du fast-food a bien sa place dans un congrès de médecine pédiatrique. Sur les réseaux sociaux, parents et médecins sont nombreux à être choqués. L’un d’entre eux témoigne : "Ils sont là à tous les congrès de médecine générale et ils te disent qu’ils participent sainement en donnant des quartiers de pomme à tout le monde…" Les internautes dénoncent une stratégie de lobbying de McDonald’s. Pierre Courbe, spécialiste du lobbying propre à l’industrie automobile ne s’étonne pas : "Les pratiques de lobbying des grandes industries mondiales (pétrole, cigarettes, pesticides…) consistent à payer une armada de professionnels formés pour entrer en contact avec les personnes influentes au sein d’un secteur dans le but de les convaincre que ce qui se dit couramment sur leurs pratiques est faux et qu’au contraire, ils s’inscrivent dans une mission d’information objective de la population, qu’ils sont soucieux du bien-être général." Ce lobbying vise prioritairement le monde politique et scientifique.