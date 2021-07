Depuis plus d’un an, le monde du travail a bien changé, crise sanitaire oblige. Et alors que les bureaux retrouvent un peu de vie depuis le début de l’été, certains employés travaillent toujours de chez eux. Qu’il s’agisse d’un choix personnel ou d’une décision de l’entreprise, il faut continuer à s’adapter à ce nouveau mode de vie. Car travailler à la maison implique toute une série de facteurs, dont le stress.