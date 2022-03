On ouvre grand les fenêtres et les placards, on sort les tapis et on retourne les matelas !

D’un autre temps, le ménage de printemps ? Pas du tout, surtout s’il s’agit d’éliminer les acariens. C’est le moment sensationnel de cet article : saviez-vous qu’un gramme de poussière peut contenir jusqu’à 10 000 acariens ? Ces arachnides microscopiques adorent en plus la compagnie des hommes, des animaux et des plantes. Les intérieurs sont donc leur lieu de prédilection. Et s’ils ne piquent pas comme les puces, les aoutats ou autre punaises de lit, les acariens sont les premiers allergènes au sein des maisons et provoquent des démangeaisons cutanées et des allergies ORL et des yeux.

S’ils sont si irritants, c’est qu’ils sont des milliards. Pour qu’ils prolifèrent le moins possible, "mieux vaut conserver une température entre 19 et 21 °C, aérer au moins deux fois 15 minutes par jour", note Martine Ott, conseillère médicale en environnement intérieur. Ce qui est quasi impossible en hiver, au vu du prix de l’énergie, alors profitons du printemps pour ouvrir en grand afin de chasser chaleur et humidité.