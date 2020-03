Ce devait être le plus beau jour de leur vie, mais le coronavirus en a décidé autrement.

Ludivine De Scheermacker est coiffeuse et maquilleuse et s’occupe avec plaisir des futures mariées pour les préparer dans leur mise en beauté. "Ce matin, une cliente qui devait se marier le 28 mars m’a appelée en larmes. Elle va devoir annuler son mariage, la commune n’accepte que six personnes dans la salle des mariages. En fait, elle va devoir choisir entre ses témoins et sa famille." La jeune femme, qui est tellement abattue qu’elle préfère ne pas s’exprimer, ne va pas non plus pouvoir compter sur la salle où devait avoir lieu vin d’honneur, dîner et soirée. " Elle a demandé au traiteur s’il pouvait changer ses plans et livrer pour une fête en bien plus petit comité à son domicile." Elle attend une réponse mais les prestataires sont dans un pétrin difficilement tenable et la jeune femme et son futur époux n’ont plus beaucoup d’espoir.

Ludivine a suspendu pour l’instant tous les essayages (coiffure et make-up) avec ses clientes. Dans les semaines qui viennent "j’ai déjà deux mariages annulés et une cérémonie qui va peut-être se tenir en comité ultraréduit", regrette la professionnelle. Qui craint pour la pérennité de son activité, elle qui est indépendante complémentaire et qui ne devrait bénéficier d’aucune aide de la part de la région. " J’ai même écrit à M. Ducarme pour lui dire de ne pas oublier les personnes avec un statut comme le mien. À côté de cette activité, j’ai un petit travail pour assumer les mois creux mais ce n’est pas avec cela que je peux vivre sur le long terme ", s’alarme la maquilleuse. Tous les bals des prochains jours ont été annulés et avec eux les mises en beauté.

Wedding planneuse confirmée et empathique, Isabelle Ghosez est véritablement triste pour les futurs mariés qu’elle accompagne ces temps-ci. Elle a d’ailleurs posté sur son compte Facebook un mot leur signifiant qu’elle était là pour les aider, les soutenir et les conseiller. "Le problème, c’est que beaucoup ne pourront pas se faire rembourser, cela dépend des conditions générales des prestataires. Et les cas de force majeure vont jouer…"