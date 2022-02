Meta Platforms, la société mère de Facebook, envisage de quitter l'Europe si le groupe n'est plus autorisé à échanger les données des utilisateurs européens avec les États-Unis. La société de médias sociaux répète ce message dans un document qu'elle a soumis à la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC). Ce n'est pas la première fois que l'entreprise à l'origine de Facebook, WhatsApp et Instagram, entre autres, fait entendre cette plainte. En 2020, les autorités irlandaises de protection de la vie privée ont fait savoir à Facebook qu'il ne pouvait plus utiliser les clauses contractuelles standard pour se conformer aux règles de protection de la vie privée lors de l'envoi de données aux États-Unis.

Les autorités irlandaises avaient imposé l'interdiction à Facebook en raison de l'annulation par la Cour de justice européenne du règlement sur l'échange de données connu sous le nom de "Privacy Shield". Selon la Cour, les données personnelles sont moins protégées aux États-Unis qu'en Europe. Facebook a immédiatement prévenu que l'arrêt des transferts de données transatlantiques pourrait avoir un impact dévastateur sur l'entreprise. L'entreprise dépend du traitement des données des utilisateurs pour pouvoir proposer des publicités en ligne ciblées.

Facebook fait actuellement l'objet d'une enquête de la part du régulateur irlandais des données. Meta est donc toujours en attente d'une décision finale dans cette affaire. Cela pourrait arriver au cours du premier semestre de cette année. Dans ce contexte, l'entreprise américaine prévient désormais qu'à moins qu'une bonne solution ne soit trouvée, "il est peu probable que nous soyons en mesure de proposer certains de nos produits et services clés, dont Facebook et Instagram, en Europe".

L'affaire a débuté il y a plusieurs années par une plainte du militant autrichien de la protection de la vie privée Maximilian Schrems concernant Facebook Ireland, le siège européen de la société. M. Schrems s'était plaint auprès de l'autorité irlandaise de protection des données du transfert de données personnelles par Facebook Irlande à sa société mère aux États-Unis. Il s'est demandé si les données étaient suffisamment protégées aux États-Unis.