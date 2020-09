Elle se généraliseront à l'ensemble du pays dans l'après-midi. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les maxima ne dépasseront pas 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 ou 14 degrés en plaine, sous un vent modéré puis parfois assez fort d'ouest à sud-ouest. A la mer et à l'ouest, il sera fort à très fort, d'ouest à nord-ouest, avec des rafales jusqu'à 80 km/h.

En soirée et durant la nuit, le vent se renforcera encore. Une tempête est attendue à la Côte, provoquant des rafales de 110 km/h ou plus.

Samedi, la journée sera rythmée par de fréquentes périodes de pluie ou d'averses. Un coup de tonnerre pourrait intervenir. Le thermomètre affichera entre 6 et 15 degrés. Le vent, de secteur nord-ouest, restera modéré à assez fort à l'intérieur du pays et fort voire très fort au littoral.

Dimanche, nuages et pluie seront au programme en matinée, puis le temps pourrait devenir plus sec à partir du nord du pays. Les maxima oscilleront entre 9 et 18 degrés.